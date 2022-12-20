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Факти / Україна

Дешеві Shahed-136 виснажують нашу ППО: що потрібно знати про ракетні удари та атаки БПЛА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дешеві Shahed-136 виснажують нашу ППО: що потрібно знати про ракетні удари та атаки БПЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України опублікувало інформацію, яку необхідно знати про ракетні удари та атаки БПЛА.

У відомстві зазначають, що спокійна погода та ясне небо допомагають провести ворогу розвідку об’єктів удару. Втім, ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак.

Проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично. Погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування.

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Для спостереження за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі.

Також у Міноборони наголосили, що не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136. Жертвуючи дешевими “мопедами”, росіяни виснажують нашу ППО.

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