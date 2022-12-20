Ситуация сложная. Блэкаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря — глава ОВА
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Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается сложной, необходимо еще 2-3 суток, чтобы это исправить.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
По его словам, энергосистема до сих пор приходит в себя после российских обстрелов.
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В то же время глава ОВА пообещал, что свет в домах начнет появляться уже сегодня.
— Электроэнергию будут давать уже сегодня, – подчеркнул Кулеба.
20 декабря в Киевской области продолжатся экстренные отключения света.
В ночь на 19 декабря россияне атаковали Киев и область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Целями террористов стали объекты критической инфраструктуры.