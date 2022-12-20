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Факты / Україна

Ситуация сложная. Блэкаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря — глава ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
блекаут
Фото: Depositphotos

Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается сложной, необходимо еще 2-3 суток, чтобы это исправить.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, энергосистема до сих пор приходит в себя после российских обстрелов.

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В то же время глава ОВА пообещал, что свет в домах начнет появляться уже сегодня.

— Электроэнергию будут давать уже сегодня, – подчеркнул Кулеба.

20 декабря в Киевской области продолжатся экстренные отключения света.

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Киев и область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Целями террористов стали объекты критической инфраструктуры.

Источник: Украинские новости
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