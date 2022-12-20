Декабрь, 20 в 18:18

Для деоккупации всех территорий Украины требуется больше техники, чем 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Он отметил, что Залужный имел в виду потребности для конкретной операции, а не освобождения всех территорий.

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– Я бы уточнил мнение генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а отдельно назвал цифру потребностей для конкретной операции. Это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК, – рассказал Резников.

Он подчеркнул, что для полной победы и выхода на границы на 1991 год “нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров”.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубеже 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.

Он добавил, что сейчас получает “то, что получает, но это меньше, чем нужно”.