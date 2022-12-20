Грудень, 20 в 18:18

Для деокупації всіх територій України потрібно більше техніки, ніж 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Він зазначив, що Залужний мав на увазі потреби для конкретної операції, а не звільнення всіх територій.

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– Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні загалом, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами і потужністю нашого ВПК, – розповів Резніков.

Він наголосив, що для повної перемоги та виходу на кордони станом на 1991 рік “треба більше техніки і озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів”.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

Він додав, що наразі отримує “те, що отримує, але це менше, ніж потрібно”.