Декабрь, 20 в 16:37

Россия 19 декабря осуществила самую массовую атаку иранскими дронами-камикадзе с начала полномасштабного вторжения.

— Такое количество Шахедов они сейчас не выпускали. Мы видим, что есть новая партия. Российские войска 19 декабря осуществили самый массовый по количеству обстрел дронами-камикадзе с начала полномасштабной войны, — заявил он на брифинге 20 декабря.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по территории Украины РФ выпустила 35 ударных беспилотников Shahed.

— Это уже известно. Президент Украины об этом сказал, что 250 Шахедов они таки получили. И мы имеем после той длительной паузы в несколько недель, когда они их не применяли, 67 семь сбитых БпЛА этого типа. Понятно, что не все получается сбивать, — сказал он.

Игнат рассказал. что россияне применяют дроны уже с другой локации.

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— Если раньше это был оккупированный Крым и Херсонская область. Сейчас они уже переместили точки запуска в Краснодарский край — восточное побережье Азовского моря. Именно с этого направления Шахеды летят по нашей территории, — отметил представитель ВС ВСУ.

Он также сказал, что какую-то часть беспилотников удается сбивать еще на подступах в южном регионе государства — в Одесской и Николаевской области.

— Далее определенное количество дронов может приходить и иногда проходит Враг использует все данные разведок, которыми он владеет — это наземная, агентурная, воздушная, космическая разведки. Они прокладывают маршруты там, где определенные слабые места украинской противовоздушной обороны. Понятно, что всю территорию Украины перекрыть не можем, — сказал Игнат.

Напомним, после массированной атаки 19 декабря в Киеве возникла сложная ситуация со светом и интернетом.