Грудень, 20 в 16:37

Росія 19 грудня здійснила наймасовішу атаку іранськими дронами-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення.

– Таку кількість Шахедів вони зараз не випускали. Ми бачимо, що є нова партія. Російські війська 19 грудня здійснили наймасовіший за кількістю обстріл дронами-камікадзе з початку повномасштабної війни, – заявив він на брифінгу 20 грудня.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, по території України РФ випустила 35 ударних безпілотників Shahed.

– Це вже відомо. Президент України про це сказав, що 250 Шахедів вони таки отримали. І ми маємо після тієї довготривалої паузи у кілька тижнів, коли вони їх не застосовували, 67 сім збитих БпЛА цього типу. Зрозуміло, що не всі виходить збивати, – сказав він.

Ігнат розповів. що росіяни застосовують дрони вже з іншої локації.

Зараз дивляться

– Якщо раніше це був окупований Крим і Херсонська область. Зараз вони вже перемістили точки запуску до Краснодарського краю – східне узбережжя Азовського моря. Саме з цього напрямку Шахеди летять по нашій території, – зазначив речник ПС ЗСУ.

Він також сказав, що якусь частину безпілотників вдається збивати ще на підступах у південному регіоні держави – в Одеській та Миколаївській області.

– Далі певна кількість дронів може приходити й інколи проходить Ворог використовує усі дані розвідок, якими він володіє – це наземна, агентурна, повітряна, космічна розвідки. Вони прокладають маршрути там, де певні слабкі місця української протиповітряної оборони. Зрозуміло, що всю територію України перекрити не можемо, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, після масованої атаки 19 грудня у Києві виникла складна ситуація зі світлом і інтернетом.