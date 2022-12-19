В Киеве значительные проблемы с интернетом после атаки дронами — NetBlocks

Декабрь, 19 в 20:54

В Киеве наблюдаются сильные проблемы с интернетом после массовой атаки ударных дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами по Украине ночью 19 декабря.

Об этом сообщает организация NetBlocks, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом. По последним данным, сейчас в столице фиксируют более серьезные проблемы с доступом в интернет, чем после предварительных ударов армии РФ по Киеву 16 декабря.

– Показатели свидетельствуют об ухудшении связи, энергоснабжения в Киеве и окрестностях после ночных атак российских беспилотников на гражданские объекты критической инфраструктуры, – говорится в сообщении.

В организации NetBlocks рассказали, что днем 19 декабря национальная связь в Киеве находилась на уровне около 50% от нормы. Похожая ситуация наблюдалась после атаки 16 декабря, однако и тогда этот показатель был несколько выше.