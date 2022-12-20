Декабрь, 20 в 10:51

Украинские вооруженные силы профессиональны и интеллектуальны, поэтому так крепко держатся, защищая нас от России. К тому же сказывается опыт, приобретенный еще с 2014-го.

Об этом в комментарии Фактам ICTV по поводу 300 дней войны заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, с 24 февраля каждый украинец приобрел тот опыт, который помогает всем вместе противостоять российскому врагу.

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— С начала полномасштабного вторжения и наши вооруженные силы, и думаю, каждый украинец приобрели опыт, которого не имели ранее, и который помогает нам всем вместе противостоять российской агрессии. То, что мы держимся крепко, понятно сейчас всему миру. И, я думаю, чем более страшные действия совершает Российская Федерация, тем больше мы уверены в том, что это пройдем и победим, – отмечает Анна Маляр.

Кроме того, положительно сказались ежегодные учения по стандартам НАТО, которые украинские воины проходили несколько раз в год.

— Именно сейчас видно, что те стандарты НАТО, к которым стремились наши вооруженные силы, в большой степени достигнуты, и профессионализм наших военных это доказывает. На 2022 год мы запланировали 26 международных учений, но такой же ритм у нас был много лет. И когда мы видим преимущество российской армии по количеству вооружения и личного состава – это большая страна, конечно. Но мы противопоставляем этому профессионализм наших военных, – говорит Анна Маляр.

Также Вооруженные силы Украины воюют интеллектуально и технологично, в отличие от России.

– Это я называю интеллектуальностью нашей армии, потому что в противоположность методикам и технологиям, которые использует Российская Федерация, наша армия отличается все-таки интеллектуальным планированием. И ключевое – это мотивация, мы ведем справедливую войну, – отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, украинские военные полностью уверены в своей победе.

Война с Россией продолжается с 2014 года, и опыт, полученный украинскими воинами за это время, тоже помогает в борьбе.

– Надо не забывать, что у нас опыт войны с Россией с 2014 года, и это ключевая ошибка Российской Федерации, что они этого не учли. Мы были уверены, что они понимают, что проиграют. Они этого не поняли. Сейчас у нас этого опыта еще больше, — подытожила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее Анна Маляр отметила, что мировые аналитики прогнозировали Украине всего три дня стойкости против российского агрессора. Однако просчитались. Они не учли, что украинцы готовы отдать жизнь за свою страну.

Напомним, что война в Украине длится уже 300 дней.