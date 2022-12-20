Декабрь, 20 в 8:00

Мировые аналитики, прогнозируя Украине всего три дня стойкости, считали математически, а потому просчитались. Они не учли, что украинцы действительно готовы отдавать жизнь за свою страну и что украинцам некуда отступать в отличие от России.

Об этом в комментарии Фактам ICTV по поводу 300 дней войны заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, аналитики пытались математически сравнить мощности ВС РФ и ВСУ.

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– Просчитались, потому что математически пытались сравнить мощь вооруженных сил Российской Федерации. Они, безусловно, больше, потому что большая страна. И вот чисто математически поняли, что нам хватит всех наших резервов на три дня. Но не учли боевой дух украинцев. Не учли то, что украинцы действительно стойкие, свободолюбивые, и украинец действительно за свободу готов отдавать жизнь и готов стоять до последнего, — говорит Анна Маляр.

При этом мужество демонстрируют не только Вооруженные силы, но и обычные украинцы, которых пытаются запугать ракетами, тьмой и холодом. И на Западе очень поражены стойкостью украинцев.

— То, как ведет себя каждый украинец, оставшийся здесь во время ракетных атак, это пример гражданского мужества и стойкости. За это время, сколько мы вместе с вами пережили, я не видела ни одного человека, который нуждался в том, чтобы кто-то его пожалел, который пожаловался бы на это, чтобы кто-то сказал, что все больше сил нет. Нет, наоборот. И вот западные партнеры поражены этим, – заметила Маляр.

По ее мнению, именно этот фактор никто не смог просчитать. И то, что для нас нет выбора, нам некуда отступать.

– Это россиянам есть куда идти, они могут вернуться домой, а у нас одна страна, у нас одно государство. И то, что нас держит, и стало открытием для всего мира, – говорит заместитель министра обороны.

При этом украинскую армию стали уважать, относиться с уважением и восхищением.

– Вооруженные силы стали армией номер 1. И действительно, когда я общаюсь с западными партнерами, они воспринимают Вооруженные силы, Украину только стоя, только с огромным уважением, большим удивлением, и мир понемногу становится украиноцентричным, – подчеркнула Анна Маляр.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для ускорения финала войны необходимо увеличить поставки оружия Украине. По его словам, Украина не собирается сдаваться.

Напомним, что война в Украине длится уже 300 дней.