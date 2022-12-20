Грудень, 20 в 10:51

Українські збройні сили професійні та інтелектуальні, тому так міцно тримаються, боронячи країну від Росії. До того ж дається взнаки досвід, набутий ще з 2014-го.

Про це у коментарі Фактам ICTV з приводу 300 днів війни заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, від 24 лютого кожен українець набув того досвіду, який допомагає усім разом протистояти російському ворогу.

Зараз дивляться

– Від початку повномасштабного вторгнення і наші збройні сили, і думаю, що кожен українець набули досвіду, якого не мали раніше і який допомагає всім нам разом протистояти російській агресії. Те, що ми тримаємося міцно, це зрозуміло зараз усьому світу. І, я думаю, що чим страшніші дії вчиняє Російська Федерація, тим більше ми впевнені в тому, що ми це пройдемо і переможемо, – зауважує Ганна Маляр.

Крім того, позитивно далися взнаки щорічні навчання за стандартами НАТО, які українські воїни проходили кілька разів на рік.

– Саме зараз видно, що ті стандарти НАТО, яких прагнули наші Збройні сили, великою мірою досягнуті, і професіоналізм наших військових це доводить. На 2022 рік ми запланували 26 міжнародних навчань, але такий же ритм у нас був багато років. І коли ми бачимо перевагу російської армії за кількістю озброєння та особового складу – це велика країна, звісно. Але ми протиставляємо цьому професіоналізм наших військових, – каже Ганна Маляр.

Також Збройні сили України воюють інтелектуально і технологічно, на відміну від Росії.

– Це я називаю інтелектуальністю нашої армії, тому що на противагу методикам і технологіям, які використовує Російська Федерація, наша армія вирізняється все-таки інтелектуальним плануванням. І ключове – це мотивація, ми ведемо справедливу війну, – зауважила заступниця міністра оборони.

За її словами, українські військові цілковито впевнені у своїй перемозі.

Війна з Росією триває з 2014-го року, і досвід, який здобули українські воїни за цей час, теж допомагає в боротьбі.

– Треба не забувати, що в нас досвід війни з Росією з 2014 року, і це ключова помилка Російської Федерації, що вони це не врахували. Ми були переконані, що вони розуміють, що програють. Вони цього не зрозуміли. Зараз у нас цього досвіду ще більше, – підсумувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше Ганна Маляр зауважила, що світові аналітики прогнозували Україні лише три дні стійкості проти російського агресора. Проте прорахувалися. Вони не зважили на те, що українці готові віддавати життя за свою країну.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 300 добу.