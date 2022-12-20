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Факти / Україна

Ситуація складна. Блекаут у деяких районах Київщини може тривати до 23 грудня – голова ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
блекаут
Фото: Depositphotos

Ситуація з електропостачанням на Київщині залишаєтья складною, необхідно ще 2-3 доби, щоб це виправити.

Про це повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, енергосистема досі оговтується після російських обстрілів.

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Водночас глава ОВА пообіцяв, що світло в будинках почне з’являтись вже сьогодні.

– Електроенергію будуть давати вже сьогодні, – наголосив Кулеба.

20 грудня у Київській області продовжаться екстрені відключення світла.

У ніч на 19 грудня росіяни атакували Київ та область іранськими дронами-камікадзе Shahed. Цілями терористів стали об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Українські новини
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