Декабрь, 20 в 14:22

Российские войска обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумской области.

Сгорел почти весь автопарк лицея: россияне обстреляли Сумщину из артиллерии / 9 фотографий

30 артиллерийских снарядов повредили ангары, склады и мастерскую аграрного лицея.

– Россияне продолжают воевать с нашими детьми и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Горы пепла и полностью разрушенное помещение – это все, что осталось от мастерской аграрного лицея, – отмечает руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По словам главы ОВА, в производственной мастерской после прямого попадания вспыхнул пожар.

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Огонь уничтожил почти весь автопарк лицея – три легковых автомобиля, трактор и автобус.

Обломками повреждены также лаборатория учебного заведения и линии электропередачи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий