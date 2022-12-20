Сгорел почти весь автопарк лицея: россияне обстреляли Сумщину из артиллерии
Российские войска обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумской области.
30 артиллерийских снарядов повредили ангары, склады и мастерскую аграрного лицея.
– Россияне продолжают воевать с нашими детьми и уничтожать гражданскую инфраструктуру.
Горы пепла и полностью разрушенное помещение – это все, что осталось от мастерской аграрного лицея, – отмечает руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По словам главы ОВА, в производственной мастерской после прямого попадания вспыхнул пожар.
Огонь уничтожил почти весь автопарк лицея – три легковых автомобиля, трактор и автобус.
Обломками повреждены также лаборатория учебного заведения и линии электропередачи.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий