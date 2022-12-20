Грудень, 20 в 14:22

Російські війська обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області.

Згорів майже весь автопарк ліцею: росіяни обстріляли Сумщину з артилерії / 9 фотографий

30 артилерійських снарядів пошкодили ангари, склади та майстерню аграрного ліцею.

– Росіяни продовжують воювати з нашими дітьми та нищити цивільну інфраструктуру. Попелище та вщент зруйноване приміщення – це все, що лишилося від майстерні аграрного ліцею, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами очільника ОВА, у виробничій майстерні після прямого влучання спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Вогонь знищив майже весь автопарк ліцею – три легкових авто, трактор та автобус.

Уламками пошкоджено також лабораторію навчального закладу та лінії електропередачі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький