Згорів майже весь автопарк ліцею: росіяни обстріляли Сумщину з артилерії
Російські війська обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області.
30 артилерійських снарядів пошкодили ангари, склади та майстерню аграрного ліцею.
– Росіяни продовжують воювати з нашими дітьми та нищити цивільну інфраструктуру.
Попелище та вщент зруйноване приміщення – це все, що лишилося від майстерні аграрного ліцею, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За словами очільника ОВА, у виробничій майстерні після прямого влучання спалахнула пожежа.
Вогонь знищив майже весь автопарк ліцею – три легкових авто, трактор та автобус.
Уламками пошкоджено також лабораторію навчального закладу та лінії електропередачі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький