ВСУ попали в пункт постоянной дислокации оккупантов в районе Чаплынки – Генштаб
20 декабря подтверждено поражение пункта постоянной дислокации армии РФ в районе Чаплынки Херсонской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны нанесли удар еще 18 декабря.
Информация о погибших и раненых оккупантах еще уточняется.
Кроме того, за сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.
Противовоздушная оборона накануне сбила два вражеских вертолета.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- склад боеприпасов армии России,
- три пункта управления,
- три района сосредоточения живой силы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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