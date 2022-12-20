Декабрь, 20 в 7:06

20 декабря подтверждено поражение пункта постоянной дислокации армии РФ в районе Чаплынки Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны нанесли удар еще 18 декабря.

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Информация о погибших и раненых оккупантах еще уточняется.

Кроме того, за сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Противовоздушная оборона накануне сбила два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

склад боеприпасов армии России,

три пункта управления,

три района сосредоточения живой силы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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