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Факти / Україна

ЗСУ поцілили в пункт постійної дислокації окупантів у районі Чаплинки – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

20 грудня підтверджено ураження пункту постійної дислокації армії РФ у районі Чаплинки Херсонської області.

Про це вранці повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони завдали удару ще 18 грудня.

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Інформація щодо загиблих та поранених окупантів ще уточнюється.

Крім того, протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

Протиповітряна оборона напередодні збила два ворожих гелікоптери.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:

  • склад боєприпасів армії Росії,
  • три пункти управління,
  • три райони зосередження живої сили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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