Декабрь, 22 в 20:48

Возвращение мощностей Запорожской атомной электростанции (АЭС) в энергосистему Украины позволило бы покрыть все потребности нашего государства в электричестве после ракетных ударов РФ.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что с 10 октября Россия выпустила более 1 тыс. ракет по украинской энергосистеме. В общей сложности произошло уже девять массированных ракетных ударов, а также десятки меньших атак. В связи с этим около 50% энергетической системы Украины сейчас повреждены или разрушены.

Сейчас смотрят

Шмыгаль уточнил, что проблемы в энергетике следует разделять на два блока: дефицит генерирующей мощности и дефицит сетевой мощности.

– По ограничениям генерирующей мощности. У нас постоянно есть дефицит мощностей, как днем, так и ночью, который может достигать нескольких гигаватт, — отметил он.

Премьер подчеркнул, что резервным источником электричества могла бы стать Запорожская АЭС в случае ее освобождения от российских оккупантов.

– Там мощность 6 ГВт, что позволяло бы нам покрывать все потребности и экономики, и страны. Поэтому мы постоянно работаем над демилитаризацией ЗАЭС и возвращением ее мощностей в энергосистему Украины, – объяснил Шмыгаль.

Что касается дефицита сетевой мощности, речь идет о повреждении более 50 подстанций и свыше 50 высоковольтных линий электропередач. Это затрудняет транспортировку электричества. Единственный выход здесь – ремонт поврежденных объектов.

При обстрелах враг также уничтожил много оборудования на части тепловых станций и гидроэлектростанций.

Как известно, Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с начала марта этого года. Рашисты периодически обстреливают ее территорию.

Украина работает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС.