Декабрь, 22 в 19:49

Газотурбинные и газопоршневые миниэлектростанции могут стать альтернативным источником электроснабжения в условиях обстрелов РФ. В Украине уже начали их устанавливать.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, правительство работает над созданием альтернативной мобильной генерации электричества. В частности, партнеры Украины предоставляют промышленные генераторы для критической инфраструктуры.

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– Газотурбинные и газопоршневые миниэлектростанции – это еще один путь. У нас есть такие станции украинского производства. Более того, они уже установлены, сейчас возобновляют их работу. Те, которые произведены, мы забираем со складов и тоже устанавливаем, – отметил Шмыгаль.

Он объяснил, что производство электричества на таких станциях стоит дорого. Однако их преимущество заключается в быстром запуске в работу: они разгоняются в течение максимум 3 мин, тогда как атомный блок – трое суток, а тепловой блок из холодного состояния разгоняется 8-12 ч (из горячего состояния от 30 мин до 1,5 ч).

– Газотурбинные и газопоршневые электростанции имеют небольшие блоки, в среднем 50 МВт. Но если их ставить 20 штук в ряд, выходит 1 тыс. МВт – это атомный блок. Они, как правило, не нуждаются в особом человеческом вмешательстве и обслуживании, это огромный плюс, — подчеркнул глава Кабмина.

Он назвал две сферы, где пригодятся эти электростанции:

в больших городах для обеспечения людей водой и теплом;

для поддержки энергетической безопасности АЭС (атомной генерации).

– Когда при блэкауте разваливается сеть, разбалансируется и все выключается, то чтобы поднять атомный блок, нужно 100-150 МВт для старта его работы. На генераторах такой мощности не добьешься. Нужно найти, откуда “подкурить”, и с этим могут помочь именно газотурбинные блоки, — подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что в случае блэкаута Украине хватит возможностей из него выйти. Наша страна, в частности, имеет достаточно диверсифицированную систему генерации электричества, которая состоит из как минимум шести видов: АЭС, тепловая, угольная, гидрогенерация, малые ГЭС и малые ТЭЦ. Кроме того, есть возобновляемые источники энергии.

По словам Дениса Шмыгаля, в случае, если РФ удастся погрузить Украину в блэкаут, выход из него будет длиться от семи до десяти дней. Такие расчеты произвели украинские энергетики.