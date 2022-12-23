Обстреливал жилые дома из танков, минометов и Сонцепека: осужден боевик “ЛНР”

Декабрь, 23 в 18:13

СБУ сообщает, что по ее материалам приговорили к 10 годам за решеткой боевика “ЛНР”, который штурмовал Рубежное и Северодонецк и обстреливал из танков, минометов и ТОС Солнцепек жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения мужчина добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.

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– В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганщины. Кроме этого, совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк. Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня Солнцепек, – говорится в сообщении.

Боевика взяли в плен во время одного из боестолкновений на Луганском направлении в июне 2022 года.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы. Следствие отмечает, что злоумышленник – житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2 армейского корпуса ВС РФ.

Его назначили “оператором-наводчиком” вражеской бронетехники, в том числе российских БМП, из которых он и обстреливал украинский Восток.

По решению суда боевик виновен в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110) и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260).