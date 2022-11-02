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Факты / Україна

Жителя Луганщины приговорили к 8 годам тюрьмы за участие в “ЛНР”

Евгения Грейс, редактор ленты
Бойовик ЛНР засуджений до 8 років тюрми
Фото: Офис генпрокурора

Боевик так называемой ЛНР приговорен к 8 годам тюрьмы.

Следствие установило, что в октябре 2021 года житель Суходольска присоединился к “народной милиции ЛНР”.

Он стал механиком-водителем в составе так называемого 3-го мотострелкового батальона восьмой мотострелковой роты второй отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса.

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1 июня 2022 года украинские военнослужащие взяли его в плен в Северодонецке.

Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Напомним, в Луганской области СБУ задержала шпионку ФСБ РФ, которая пыталась стать двойным агентом.

Источник: Офис генпрокурора
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