Жителя Луганщины приговорили к 8 годам тюрьмы за участие в “ЛНР”
Фото: Офис генпрокурора
Боевик так называемой ЛНР приговорен к 8 годам тюрьмы.
Следствие установило, что в октябре 2021 года житель Суходольска присоединился к “народной милиции ЛНР”.
Он стал механиком-водителем в составе так называемого 3-го мотострелкового батальона восьмой мотострелковой роты второй отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса.
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1 июня 2022 года украинские военнослужащие взяли его в плен в Северодонецке.
Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях.
Напомним, в Луганской области СБУ задержала шпионку ФСБ РФ, которая пыталась стать двойным агентом.