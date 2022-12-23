Обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та Сонцепека: засуджено бойовика “ЛНР”

Грудень, 23 в 18:13

СБУ повідомляє, що за її матеріалами засудили до 10 років за гратами бойовика ЛНР, який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк і обстрілював з танків, мінометів та ТОС Сонцепек житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

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– У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганщини. Крім цього, спільно з російськими загарбниками захоплював Рубіжне та Сєвєродонецьк. Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню Солнцепек, – йдеться у повідомленні.

Бойовика взяли в полон під час одного з боєзіткнень на Луганському напрямку в червні 2022.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення. Слідство зазначає, що зловмисник – мешканець тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ.

Його призначили “оператором-навідником” ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП, з яких він і обстрілював український схід.

За рішенням суду бойовик винен у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина друга статті 110) та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (частина друга статті 260).