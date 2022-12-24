Декабрь, 24 в 15:29

Во временно захваченном городе Мелитополь (Запорожская область) российские оккупанты хотят ввести круглосуточный “комендантский час” по меньшей мере на неделю.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр города Иван Федоров.

– В данный момент они (оккупанты, — Ред.) запускают пропаганду, что 25 декабря будет полноценный комендантский час до 2-3 января. Такие объявления появились в некоторых городах, но в большинстве в селах. В городе Мелитополе они также обсуждают это, — отметил Федоров.

Он объяснил, что рашисты боятся коммуникации между местным населением, украинскими военными и разведкой, результатом которой является уничтожение по меньшей мере 10 российских группировок и военных баз еженедельно.

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– Таким образом они пытаются закрыть всем глаза, рот и просто не выпускать из домов. И как один из механизмов — ввести комендантский час минимум на неделю, — добавил Федоров.

Он уточнил, что террор на временно оккупированных территориях Запорожской области усиливается с каждым днем. А после удачных попыток ликвидации коллаборантов и оккупантов вводятся усиленные меры фильтрации.

Оккупанты закрывают целые районы, пытаются искать партизан, представителей сил сопротивления, однако им это не удается.

– Они звереют, срывают свою злобу на гражданском населении. Это продолжается. В целом ситуация обостряется из-за того, что город почти полностью закрыт: уехать и въехать невозможно, – объяснил Федоров.

По его словам, рашисты устанавливают мобильные блокпосты прямо посреди города, через которые также производят фильтрацию. Таким образом, Мелитополь сегодня превратился в логистический и административный центр российских оккупантов, “который они закрыли и где удерживают людей как заложников”.

Федоров также сообщил, что россияне продолжают массово забирать местных жителей в плен.

На днях появилась информация, что в центре Мелитополя оккупанты расставляют бетонные конусы, готовясь к уличным боям.

Недавно в Запорожскую область прибыли новые кадыровцы, которые должны контролировать мобилизованных.