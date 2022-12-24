Грудень, 24 в 16:06

У районі тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область) пролунали потужні вибухи.

Про це інформує низка Telegram-каналів та група Інформаційний спротив.

Є інформація, що Збройні сили України завдали удару по російських військах у відповідь на сьогоднішній жорстокий обстріл Херсону.

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– У районі Олешок на Херсонщині вибухи. Просмажування русні триває, – йдеться в повідомленні одного з Telegram-каналів.

Про гучні вибухи повідомляє й група Інформаційний спротив з посиланням на джерела. За неофіційними даними, українські військові завдали удару по колоні техніки РФ.

– Є інформація про те, що в районі траси Р-57 поблизу Олешок завдано удару по колоні військової техніки російських окупантів. Чекаємо на офіційні дані, – зазначається в повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Місто Олешки потрапило під окупацію військ РФ ще на початку повномасштабної війни. Воно розташоване на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Наразі Збройні сили України звільнили правобережжя регіону, а лівий берег усе ще перебуває під окупацією.

Як відомо, сьогодні зранку російські окупаційні війська завдали удару по центру міста Херсон. Терористи обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню Град. Загинули щонайменше 8 людей, ще 58 зазнали поранень.