Грудень, 27 в 17:23

Українська енергетична система є цілісною і розгалуженою, тому в принципі не може бути знищена попри всі намагання Росії.

Про це заявив експерт енергетичного рингу Геннадій Рябцев в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, можуть бути пошкоджені лише окремі об’єкти – генерації або передачі. Всю ж систему зруйнувати нереально.

Зараз дивляться

– Цілісність об’єднаної енергетичної системи як України, так і окремих регіональних систем чи підсистем зберігається. І це означає, що жодна з систем, які працюють в Україні не знищені й знищені бути не можуть, – сказав експерт.

Рябцев погоджується, що наразі в Україні російськими обстрілами пошкоджено велику кількість обладнання. Вийшли з ладу станції, які розподіляють електроенергію по споживачах.

– У першу чергу йдеться про такі станції, які розташовані у Херсоні, Харкові, Миколаєві та Запоріжжі, – сказав Рябцев.

Експерт додав, що зараз енергетики роблять усе можливе, що поновити електропостачання у цих містах. Але відновити зараз всі зруйновані об’єкти неможливо через брак обладнання.