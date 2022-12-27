Грудень, 27 в 13:58

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив Росії усвідомити реальність і зрозуміти, що виграти у війні проти України не вдасться.

– Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть… Росії слід усвідомити реальність, – написав він.

Подоляк зазначив, що Україна до кінця проведе демілітаризацію РФ та вишпурне загарбників з усіх окупованих територій.

– Мовчки чекайте на фінал…, – порадив він.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що приблизно з початку осені окупанти почали відчувати технічний голод. Росіянам не вистачає снарядів до артилерії та танків, тому зараз вони по всьому світу шукають можливості їх придбати.

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Джерело: Михайло Подоляк