Декабрь, 27 в 20:59

Россиян принуждают подписывать контракт о военной службе в армии РФ.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Он рассказал, что военнослужащим перестали выплачивать деньги за ранения на войне.

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– Никто не хочет служить. Увольняют, короче, только тех, кому за 50. За контузии, ранения вообще перестали платить. Ребят всех бросают, на*уй. Кто фосфором отравился, кого фосфором пожгли — тоже ни*уя не платят. Короче, хорошего нету от слова совсем, – сказал оккупант.

По словам солдата РФ, из положительного – лишь появление новой техники в частях.

– Единственное, в части пацаны говорят, что новая техника заходит, получают. Скоро пойдет туда, к вам, на передок, – сказал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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