Грудень, 27 в 20:59

Росіян примушують підписувати контракт про військову службу в армії РФ.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Він розповів, що військовослужбовцям перестали виплачувати кошти за поранення на війні.

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– Ніхто не хоче служити. Звільняють, коротше, лише тих, кому за 50. За контузії, поранення взагалі перестали платити. Хлопців усіх кидають, на*уй. Хто фосфором отруївся, кого фосфором попалили – теж ні*уя не платять. Коротше, хорошого немає від слова зовсім, – сказав окупант.

За словами солдата РФ, з позитивного – лише поява нової техніки в частинах.

– Єдине, в частині пацани кажуть, що нова техніка заходить, отримують. Скоро піде туди, до вас, на передок, – сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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