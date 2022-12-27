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Факти / Україна

За відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

За відсутності масованих обстрілів українці проведуть новорічні свята без аварійних відключень.

Про це під час засідання уряду у вівторок 27 грудня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте він наголосив, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему, новий масований обстріл може статися в будь-який момент.

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– Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю, – сказав Шмигаль.

Щоб швидше відновити енергосистему, сьогодні уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Також на час воєнного стану знімається вимога оцінювання впливу на довкілля щодо таких об’єктів.

За словами Шмигаля, цей крок є виправданим в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.

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