Катували євроактивіста. Двоє експрацівників СБУ в Криму заочно отримали 9 і 10 років позбавлення волі
Заочно засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі двох колишніх працівників СБУ, що катували активіста в окупованому Криму.
Про це повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя.
Зазначено, що після окупації півострова Росією у 2014 році експрацівники СБУ почали співпрацювати з ворогом та перейшли на службу до так званого управління ФСБ РФ. На початку 2015 року новопризначені співробітники ФСБ у Сімферополі викрали, а потім ув’язнили українського активіста, учасника Євромайдану Олександра Костенка.
– До нього застосовувались катування електричним струмом, фізичне насильство та погрози. Такими методами від Костенка намагалися отримати зізнання у злочині, якого активіст не вчиняв. Його звинувачували у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу Беркут у 2014 році на Майдані Незалежності у Києві, – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі вказують, що через декілька місяців окупанти почали судити чоловіка. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна прокурорка Криму Наталія Поклонська. За цю справу вона отримала звання генерала.
– Це перший вирок за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) з початку міжнародного збройного конфлікту в Криму. Прокурори в суді довели, що засуджені ув’язнили та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка, – вказали у правоохоронному органі.
Джерело: прокуратура АР Крим і Севастополя