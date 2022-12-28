Грудень, 28 в 16:24

Заочно засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі двох колишніх працівників СБУ, що катували активіста в окупованому Криму.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя.

Зазначено, що після окупації півострова Росією у 2014 році експрацівники СБУ почали співпрацювати з ворогом та перейшли на службу до так званого управління ФСБ РФ. На початку 2015 року новопризначені співробітники ФСБ у Сімферополі викрали, а потім ув’язнили українського активіста, учасника Євромайдану Олександра Костенка.

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– До нього застосовувались катування електричним струмом, фізичне насильство та погрози. Такими методами від Костенка намагалися отримати зізнання у злочині, якого активіст не вчиняв. Його звинувачували у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу Беркут у 2014 році на Майдані Незалежності у Києві, – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі вказують, що через декілька місяців окупанти почали судити чоловіка. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна прокурорка Криму Наталія Поклонська. За цю справу вона отримала звання генерала.

– Це перший вирок за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) з початку міжнародного збройного конфлікту в Криму. Прокурори в суді довели, що засуджені ув’язнили та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка, – вказали у правоохоронному органі.

Джерело: прокуратура АР Крим і Севастополя

Фото: прокуратура АР Крим і Севастополя