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Факты / Україна

Надо запастись терпением: Череватый о прогнозе NYT по освобождению Кременной

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные проявляют сдержанность в оценках и прогнозах насчет освобождения от российских захватчиков города Кременная в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, комментируя материал New York Times.

Журналисты американской газеты утверждали, что в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и стать ключом к освобождению промышленных центров Донбасса.

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— New York Times очень авторитетное издание, у них, наверное, хорошие источники. Однако на этом направлении проходит некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых.

Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Сейчас нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений, — заявил Череватый.

В то же время он подтвердил информацию о перемещении российского командования из Кременной в Рубежное.

По словам Череватого, это традиционная для оккупантов практика. После серии поражений, которых они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты.

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