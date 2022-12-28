Надо запастись терпением: Череватый о прогнозе NYT по освобождению Кременной

Декабрь, 28 в 14:14

Украинские военные проявляют сдержанность в оценках и прогнозах насчет освобождения от российских захватчиков города Кременная в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, комментируя материал New York Times.

Журналисты американской газеты утверждали, что в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и стать ключом к освобождению промышленных центров Донбасса.

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— New York Times очень авторитетное издание, у них, наверное, хорошие источники. Однако на этом направлении проходит некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Сейчас нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений, — заявил Череватый.

В то же время он подтвердил информацию о перемещении российского командования из Кременной в Рубежное.

По словам Череватого, это традиционная для оккупантов практика. После серии поражений, которых они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты.