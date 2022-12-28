Треба запастися терпінням: Череватий про прогноз NYT щодо звільнення Кремінної

Грудень, 28 в 14:14

Українські військові проявляють стриманість в оцінках та прогнозах щодо звільнення від російських загарбників міста Кремінна на Луганщині.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, коментуючи матеріал New York Times.

Журналісти американської газети стверджували, що останнім часом на цьому напрямку спостерігаються суттєві успіхи ЗСУ, які можуть привести до деокупації Кремінної та стати ключем до звільнення промислових центрів Донбасу.

Зараз дивляться

— New York Times дуже авторитетне видання, у них, напевно, хороші джерела. Однак на цьому напрямку проходить деякий час потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов’язково повідомимо про це громадськість. Наразі треба запастися терпінням і чекати на офіційні повідомлення, — заявив Череватий.

Водночас він підтвердив інформацію про переміщення російського командування з Кремінної до Рубіжного.

За словами Череватого, це традиційна для окупантів практика. Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти.