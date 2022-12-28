С сентября украинские силы ПВО сбили более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе — Игнат

Декабрь, 28 в 19:05

С 11 сентября силы украинской противовоздушной обороны сбили более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что именно 11 сентября российские оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ, чем и начали серию атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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– Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы (в 2001 году в Нью-Йорке —Ред.), – так же и россияне начали нападать на нашу критическую инфраструктуру. С этого времени уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты Противовоздушной обороной, а атаковало большее количество, разумеется, — сказал он.

Игнат отметил, что российские самолеты стратегической авиации – Ту-95 и Ту-160 – перебазировались на другие аэродромы, рассредоточились в РФ.

Также он выразил мнение, что взрывы на аэродроме в Энгельсе и передислокация техники РФ в Приморский край существенно не влияют на способность российской авиации наносить ракетные удары по Украине.