З вересня українські сили ППО збили понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе – Ігнат

Грудень, 28 в 19:05

З 11 вересня сили української протиповітряної оборони збили понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що саме 11 вересня російські окупанти вдарили по Харківській ТЕЦ, чим і розпочали серію атак на енергетичну інфраструктуру України.

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– Саме ця дата, коли терористи напали на башти-близнюки (у 2001 році в Нью-Йорку -Ред.), – так само й росіяни почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. Із цього часу вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті Протиповітряною обороною, а атакувала більша кількість, зрозуміло, – сказав він.

Ігнат зазначив, що російські літаки стратегічної авіації – Ту-95 і Ту-160 – перебазувалися на інші аеродроми, розосередилися в РФ.

Також він висловив думку, що вибухи на аеродромі в Енгельсі й передислокація техніки РФ у Приморський край суттєво не впливають на здатність російської авіації завдавати ракетні удари по Україні.