Грудень, 29 в 15:48

У четвер, 29 грудня, Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури на території України. Попри наявність влучань, роботи з відновлення потужності можуть зайняти й не так багато часу.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, окупанти влучили у енергооб’єкти у різних містах.

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– Насамперед прильоти є на Заході України і не лише. Не будемо уточнювати локації, але через ці прильоти у нас є обмеження по потужностях енергопостачання. Найперше – це великі обмеження у Львові та області, також в Одесі, де фактично зараз працює тільки критична інфраструктура. Є обмеження в Київському регіоні та Харківському також, – зазначив він.

Водночас Тимошенко зазначив, що відновлення цих об’єктів – не питання тижнів.

– Наші енергетики працюють для того, щоб вже найближчим часом (і це не питання тижнів) відновити потужності, подати їх до тих регіонів, які я назвав. Сподіваюсь, це вдасться зробити дуже швидко, – сказав заступник голови ОП.

Нормалізацію ситуації в столиці Тимошенко прогнозує вже до завтрашнього дня.

– Якщо ми кажемо про Київ, то там працює не лише критична інфраструктура, але і є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. У Києві зараз великих таких проблем немає, ситуація налагоджується, і сподіваємось, вже завтра буде ситуація доброю, скажімо так, – підсумував він.

Уранці 29 грудня Україна витримала новий масований обстріл російських військ. Силам ППО вдалось збити 54 з 69 ракет.

Джерело: телемарафон