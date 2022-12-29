Декабрь, 29 в 7:51

Россия несет значительные потери вокруг Бахмута и ей приходится воевать штурмовыми группами размером с отделение (9-15 человек).

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

На кадрах, опубликованных в сети 26 декабря, видно, как украинская артиллерия наносит поражающий огонь группам российской пехоты численностью от 5 до 10 человек без поддержки, пытающимся беспорядочно штурмовать Новоселовское в Луганской области.

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Эти кадры хоть и не из Бахмута, но подтверждают слова высокопоставленного украинского чиновника, который заявляет о том, что российская армия в районе Бахмута больше не действует ротными и батальонными тактическими группами, а лишь небольшими группами от 10 до 15 военнослужащих.

О том, что силы РФ иссякают, говорит и беспрепятственное посещение президентом Владимиром Зеленским и главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым позиций возле Бахмута. Например, начальник Главного управления разведки находился не более чем в 600 метрах от ранее передовой линии российских войск.

Посещение Будановым этой позиции подтверждает то, что 21 декабря украинские силы провели тактическую контратаку, которая отбросила россиян от окраин Бахмута.

Сообщается, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) вместе с наемниками Вагнера пытаются активно действовать вокруг Бахмута. Аналитики ISW ранее отмечали, что роль “вагнеровцев” — это привести в истощение украинские Силы обороны, поэтому, вероятно, российские наемники значительно истощились и нуждаются в подкреплении.

Высокий уровень истощения сил РФ, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить достижение кульминации боев за Бахмут, если только российское руководство не решит туда отправить регулярные части для поддержки наступления и отсрочки этой кульминации.

Также американские аналитики сообщают, что российские войска готовятся к решительным действиям в Луганской области, однако неясно — к оборонительным или наступательным операциям.

Российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганской области, что может свидетельствовать о приоритетности задач в этой области.