Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Силы РФ вокруг Бахмута иссякают. Враг готовится наступать в Луганской области — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Россия несет значительные потери вокруг Бахмута и ей приходится воевать штурмовыми группами размером с отделение (9-15 человек).

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

На кадрах, опубликованных в сети 26 декабря, видно, как украинская артиллерия наносит поражающий огонь группам российской пехоты численностью от 5 до 10 человек без поддержки, пытающимся беспорядочно штурмовать Новоселовское в Луганской области.

Сейчас смотрят

Эти кадры хоть и не из Бахмута, но подтверждают слова высокопоставленного украинского чиновника, который заявляет о том, что российская армия в районе Бахмута больше не действует ротными и батальонными тактическими группами, а лишь небольшими группами от 10 до 15 военнослужащих.

О том, что силы РФ иссякают, говорит и беспрепятственное посещение президентом Владимиром Зеленским и главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым позиций возле Бахмута. Например, начальник Главного управления разведки находился не более чем в 600 метрах от ранее передовой линии российских войск.

Читайте
Оккупанты продолжают подтягивать резервы под Бахмут — ВСУ

Посещение Будановым этой позиции подтверждает то, что 21 декабря украинские силы провели тактическую контратаку, которая отбросила россиян от окраин Бахмута.

Сообщается, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) вместе с наемниками Вагнера пытаются активно действовать вокруг Бахмута. Аналитики ISW ранее отмечали, что роль “вагнеровцев” — это привести в истощение украинские Силы обороны, поэтому, вероятно, российские наемники значительно истощились и нуждаются в подкреплении.

Высокий уровень истощения сил РФ, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить достижение кульминации боев за Бахмут, если только российское руководство не решит туда отправить регулярные части для поддержки наступления и отсрочки этой кульминации.

Читайте
Оккупанты не могут изменить ситуацию на Авдеевском направлении — Черник

Также американские аналитики сообщают, что российские войска готовятся к решительным действиям в Луганской области, однако неясно — к оборонительным или наступательным операциям.

Российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганской области, что может свидетельствовать о приоритетности задач в этой области.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка