Грудень, 29 в 7:51

Росія зазнає значних втрат навколо Бахмута і їй доводиться воювати штурмовими групами розміром із відділення (9-15 осіб).

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

На кадрах, опублікованих у мережі 26 грудня, видно, як українська артилерія завдає нищівного вогню групам російської піхоти чисельністю від 5 до 10 осіб без підтримки, які намагаються безладно штурмувати Новоселівське на Луганщині.

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Ці кадри хоч і не з Бахмута, але є підтвердженням слів високопоставленого українського чиновника про те, що російська армія в районі Бахмута більше не діє ротними та батальйонними тактичними групами, а лише невеликими групами від 10 до 15 військовослужбовців.

Про те, що сили РФ вичерпуються, свідчить і безперешкодне відвідування президентом Володимиром Зеленським і главою ГУР Міноборони Кирилом Будановим позицій біля Бахмута. Наприклад, начальник Головного управління розвідки перебував щонайбільше за 600 метрів від колишньої передової лінії російських військ.

Відвідування Будановим цієї позиції підтверджує те, що 21 грудня українські сили провели тактичну контратаку, яка відкинула росіян від околиць Бахмута.

Повідомляється, що російські повітряно-десантні війська (ВДВ) разом із найманцями Вагнера намагаються активно діяти навколо Бахмута. Аналітики ISW раніше зазначали, що роль “вагнерівців” – це виснажити українські Сили оборони, тому, ймовірно, російські найманці самі значно виснажилися і потребують підкріплення.

Високий рівень виснаження сил РФ, відповідальних за наступ на Бахмут, може прискорити досягнення кульмінації боїв за Бахмут, якщо російське керівництво не вирішить туди відправити регулярні частини армії РФ для підтримки наступу і відстрочення цієї кульмінації.

Також американські аналітики повідомляють, що російські війська готуються до рішучих дій у Луганській області. Проте не зрозуміло – до оборонних чи наступальних операцій.

Російські війська продовжують накопичувати техніку та сили на Луганщині, що може свідчити про пріоритетність завдань в цій області.