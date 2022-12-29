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Факти / Україна

У Бердянську українські військові ліквідували 50 окупантів, авіації нанесла 12 ударів по ЗРК противника – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

28 грудня українські військові вдарили по позиціях окупантів в районі Бердянська Запорізької області, внаслідок чого було ліквідовано понад 50 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

– Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів, – додають у Генштабі.

Також у Донецьку окупанти організували вивезення медичного обладнання та медперсоналу з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

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Крім того, ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній.

– Так, в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК Вагнер. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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