У Бердянську українські військові ліквідували 50 окупантів, авіації нанесла 12 ударів по ЗРК противника – Генштаб
28 грудня українські військові вдарили по позиціях окупантів в районі Бердянська Запорізької області, внаслідок чого було ліквідовано понад 50 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
– Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів, – додають у Генштабі.
Також у Донецьку окупанти організували вивезення медичного обладнання та медперсоналу з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.
Крім того, ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній.
– Так, в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК Вагнер. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів, – йдеться у повідомленні.