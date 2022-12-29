У Києві уламки збитої ракети впали на будинок та автомобіль
Уранці 29 грудня в Києві пролунала серія вибухів.
Як повідомили в міській військовій адміністрації, у столиці працює протиповітряна оборона.
Оновлено о 09:35. Як уточнила в коментарі Суспільному речниця управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага, рятувальники вже прямують у бік Осокорків, де уламки ракети впали на приватний житловий будинок.
Інформації про постраждалих поки немає.
Оновлено о 09:29. Після серії вибухів міський голова столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої зі світлом.
– Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води, – закликав мер Києва.
Оновлено о 09:09. Уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль.
Інформація щодо жертв уточнюється.
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