У Києві уламки збитої ракети впали на будинок та автомобіль

Грудень, 29 в 9:35

Уранці 29 грудня в Києві пролунала серія вибухів.

Як повідомили в міській військовій адміністрації, у столиці працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 09:35. Як уточнила в коментарі Суспільному речниця управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага, рятувальники вже прямують у бік Осокорків, де уламки ракети впали на приватний житловий будинок.

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Інформації про постраждалих поки немає.

Оновлено о 09:29. Після серії вибухів міський голова столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої зі світлом.

– Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води, – закликав мер Києва.

Оновлено о 09:09. Уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль.

Інформація щодо жертв уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ