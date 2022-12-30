Грудень, 30 в 14:23

Після атак безпілотниками 26 і 29 грудня пошкоджень на російській авіабазі в Енгельсі не помітно, однак РФ знизила там присутність і активність літаків.

Про це повідомляє The Drive з посиланням на супутникові знімки, отримані The War Zone.

Зазначено, що Москва в четвер, 29 грудня, заявила, що місто Енгельс, в якому розташована її авіабаза, було атаковане безпілотником третій раз за цей місяць і вдруге за цей тиждень.

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Однак супутникові знімки не показують явних пошкоджень бази, на якій знаходиться 22 дивізія важкої бомбардувальної авіації, у складі якої одна ескадрилья винищувачів Ту-95 Ведмідь (Bear-H) і ескадрилья надзвукових бомбардувальників Ту-160 (Blackjack).

– Хоча обидва типи літаків Росія використовує в конфлікті в Україні, особливо в останні місяці для ударів по енергетичній інфраструктурі, супутникові знімки свідчать про значне зниження активності російської авіації дальнього радіусу дії в Енгельсі, – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що знімки 29 грудня показують, що неодноразові спроби України атакувати авіабазу, а також прихід холодів, схоже, призвели до значного зниження активності. Так, в порівнянні з 26-29 листопада, присутні лише 11 бомбардувальників.

Про бездіяльність деяких літаків свідчить і нещодавний снігопад в Енгельсі.

– Явних пошкоджень після ймовірних українських атак на об’єкт 26 і 29 грудня не видно, але, зменшуючи присутність літаків і встановлюючи нові захисні бар’єри, Росія, схоже, намагається пом’якшити постійну загрозу для своїх бомбардувальників, розміщених на базі, – додає видання.

Вперше про атаку безпілотника на російські авіабазу повідомлялося 5 грудня. Тоді були пошкоджені кілька стратегічних бомбардувальників Ту-195.

Вранці 26 грудня вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області прогриміли вдруге. Згідно з неофіційними даними, тоді були пошкоджені щонайменше п’ять літаків, є загиблі та поранені, зруйнована диспетчерська вежа. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Згодом 29 грудня сталась нова атака на авіабазу.

Джерело: The Drive

Фото: PLANET LABS INC