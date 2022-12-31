Декабрь, 31 в 19:21

В 2023 год Украина входит с перебоями в электросетях и нестабильными поставками электроэнергии в дома украинцев, но энергетики пытаются наладить энергоснабжение, чтобы каждый дом имел свет в течение суток.

Из-за российских обстрелов в Одесской и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света, когда же в части Херсонской области действуют аварийные обесточивания.

В то же время стабилизационные графики отключения электроэнергии действуют в большинстве областей Украины, поэтому облэнерго обнародовали расписание на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет энергокомпания Киева и облэнерго Киевской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей.

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В то же время ситуация со светом стабильная и без отключений в Черкасской и Черновицкой областях.

Где и когда не будет света 1 января 2023 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Регулятор электроэнергии в столице ДТЭК Киевские электросети сообщил, что отменяет экстренные отключения света в Киеве. Вместо этого в городе действуют стабилизационные графики отключения света.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

В ДТЭК предостерегают, что когда у вас в доме появляется электроэнергии, не стоит сразу включать все приборы одновременно, поскольку из-за этого могут произойти аварии.

Киевская область

Энергокомпания ДТЭК Киевские региональные электросети также отменила экстренные отключения света, поэтому в Киевской области введены плановые графики отключения света.

Для того, чтобы узнать ситуацию со светом по конкретному адресу, по этой ссылке можно ознакомиться с таблицей с группами, которым оператор систему распределения ДТЭК будет выключать свет.

В случае, если есть расхождения с графиком и фактическим питанием электроэнергией того или иного здания, то с аварийными отключениями света в Киевской области можно ознакомиться по этой ссылке.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области опубликовало графики отключений света.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Харьковоблэнерго также предлагает настроить сообщение об отключении по номеру телефона и лицевому счету, о чем подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.

Львовская область

Львовоблэнерго придерживается введенных ранее графиков почасовых отключений света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго на 31 декабря отменила все ограничения с отключениями света, но пока неизвестна ситуация со светом на 1 января.

Если облэнерго вернется к графикам, то узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Полтавская область

На Полтавщине облэнерго обновило стабилизационные графики отключений электроэнергии на январь 2023 года.

Ознакомиться со стабилизационными отключениями света в Полтавской области в январе можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго на 1 января придерживается графика, который был установлен 26 декабря.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Со 2 января графики плановых отключений света будут изменены.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго предоставили данные по стабилизационным отключениям света в городе Сумы и области на 1 января.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 1 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на “Графики почасовых отключений (ГПВ)”. Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Запорожская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская и Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 1 января 2023 года. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Запорожьеоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.