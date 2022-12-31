Грудень, 31 в 19:21

У 2023 рік Україна входить з перебоями в електромережах та нестабільним постачанням електроенергії у будинки українців, але енергетики намагаються налагодити енергопостачання, щоб кожна оселя мала світло протягом доби.

Через російські обстріли в Одеській та Дніпропетровській області тривають екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

Водночас стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії діють у більшості областей України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє енергокомпанія Києва та обленерго Київської, Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської та Миколаївської областей.

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Водночас ситуація зі світлом стабільна та без відключень у Черкаській та Чернівецькій областях.

Де та коли не буде світла 1 січня 2023 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Регулятор електроенергії у столиці ДТЕК Київські електромережі повідомив, що скасовує екстрені вимкнення світла у Києві. Замість цього у місті діють стабілізаційні графіки відключення світла.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

В ДТЕК застерігають, що коли у вас в оселі з’являється електроенергії, не варто одразу вмикати усі прилади одночасно, оскільки через це можуть статись аварії.

Київська область

Енергокомпанія ДТЕК Київські регіональні електромережі також скасувала екстрені вимкнення світла, тому в Київській області запроваджено планові графіки вимкнення світла.

Для того, аби дізнатись ситуацію зі світлом за конкретною адресою, за цим посиланням можна ознайомитись із таблицею з групами, яким оператор систему розподілу ДТЕК буде вимикати світло.

У випадку, якщо є розбіжності із графіком та фактичним заживленням електроенергією тієї чи іншої будівлі, то з аварійними відключеннями світла в Київській області можна ознайомитись за цим посиланням.

Харківська область

Обленерго Харківської області опублікувало графіки вимкнень світла.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Харківобленерго також пропонує налаштувати повідомлення про відключення за номером телефоном та особовим рахунком, про що детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівська область

Львівобленерго дотримується запроваджених раніше графіків погодинних вимкнень світла.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго на 31 грудня скасувала усі обмеження з вимкненнями світла, але наразі невідома ситуація зі світлом на 1 січня.

Якщо обленерго повернеться до графіків, то дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівській області обленерго дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго оновило стабілізаційні графіки відключень електроенергії на січень 2023 року.

Ознайомитися зі стабілізаційними відключеннями світла в Полтавській області у січні можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго на 1 січня дотримується графіка, що був встановлений 26 грудня.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

З 2 січня графіки планових вимкнень світла будуть змінені.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго надали дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області на 1 січня.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 1 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на “Графіки погодинних відключень (ГПВ)”. Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Запорізька, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 1 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго, Закарпаттяобленерго, Волиньобленерго, Прикарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.