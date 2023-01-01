Январь, 01 в 9:35

За прошедшие сутки, 31 декабря 2022 года, подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали по меньшей мере 760 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери РФ в войне в Украине на 01.01.2023:

личного состава – около 106 720 (+760) человек,

танков ‒ 3 031 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 084 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2 021 (+5) ед,

РСЗО – 423 ед,

средств ПВО ‒ 213 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 269 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 792 (+46) ед,

крылатых ракет ‒ 723 (+12) ед,

кораблей/катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4 720 (+13) ед,

специальной техники – 181 (+1) ед.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года уничтожили 45 ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.