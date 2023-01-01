Минус 760 оккупантов и 16 единиц тяжелой техники: потери врага за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки, 31 декабря 2022 года, подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали по меньшей мере 760 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
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Общие боевые потери РФ в войне в Украине на 01.01.2023:
- личного состава – около 106 720 (+760) человек,
- танков ‒ 3 031 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6 084 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2 021 (+5) ед,
- РСЗО – 423 ед,
- средств ПВО ‒ 213 ед,
- самолетов – 283 ед,
- вертолетов – 269 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 792 (+46) ед,
- крылатых ракет ‒ 723 (+12) ед,
- кораблей/катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4 720 (+13) ед,
- специальной техники – 181 (+1) ед.
Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года уничтожили 45 ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.