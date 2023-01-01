Січень, 01 в 9:35

За минулу добу, 31 грудня 2022 року, підрозділи Збройних сил України ліквідували щонайменше 760 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Загальні бойові втрати РФ у війні в Україні на 01.01.2023:

особового складу ‒ близько 106 720 (+760) осіб,

танків ‒ 3 031 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 084 (+9) од,

артилерійських систем – 2 021 (+5) од,

РСЗВ – 423 од,

засобів ППО ‒ 213 од,

літаків – 283 од,

гелікоптерів – 269 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 792 (+46) од,

крилатих ракет ‒ 723 (+12) од,

кораблів/катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 720 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 181 (+1) од.

Раніше повідомлялося, Сили протиповітряної оборони в ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року знищили 45 ударних дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.