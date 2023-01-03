Январь, 03 в 11:20

Российские войска могут готовиться к новой ракетной атаке по Украине, однако в ближайшие два-три дня такие удары не грозят.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в Черном море продолжается шторм, поэтому врагу трудно удерживать большую корабельную группировку, сейчас там пять единиц.

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— Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования, и там идет какой-то процесс, возможно, новой подготовки, учитывая календарь и перспективы того же Рождества. Мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим “скрепам” очередным, — сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра добавила, что еще 2-3 дня критическая ракетная опасность с моря украинцам не угрожает.

В то же время Гуменюк предупредила, что оккупанты могут атаковать иранскими дронами-камикадзе Shahed 136. Именно в ночное время россияне могут их использовать.

Ранее Гуменюк рассказала, что во время массированного ракетного удара 31 декабря войска РФ впервые применили ракетоносители из Каспия. По ее мнению, это может быть связано с тем, что к Черноморскому побережью россиянам уже сложнее доставлять запасы.

Источник: телемарафон

Фото: Воздушные силы ВСУ