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Факты / Україна

Россия впервые применила ракетоносители из акватории Каспийского моря — Гуменюк

Валентина Летяк, редактор ленты
ракети
Фото: Depositphotos

Во время массированного ракетного удара 31 декабря российские войска впервые применили ракетоносители с Каспия.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители с Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы, — подчеркнула она.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что ВСУ удается держать под огневым контролем логистику оккупантов, в том числе и на Левом берегу.

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Прогнозируя, когда РФ может нанести новую атаку дронами, Гуменюк отметила, что на их подготовку врагу надо меньше времени, чем для планирования ракетного удара.

— Им достаточно определиться с местом старта атак и подготовить координаты целей. Именно поэтому мы говорим, что обостряется необходимость замалчивания результатов ракетных ударов, особенно то, что касается объектов критической инфраструктуры, — объяснила она.

В то же время попадания в жилые дома, по ее словам, сразу же демонстрируются всему миру, поскольку надо доносить до них, что враг не прекратил атаки по мирным жителям.

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31 декабря российские войска выпустили по украинским городам более 20 крылатых ракет. Только в районе Киева было уничтожено семь воздушных целей.

Однако было несколько попаданий – повреждены объекты в четырех районах столицы (Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Печерском).

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