Россия впервые применила ракетоносители из акватории Каспийского моря — Гуменюк

Январь, 01 в 15:26

Во время массированного ракетного удара 31 декабря российские войска впервые применили ракетоносители с Каспия.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители с Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы, — подчеркнула она.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что ВСУ удается держать под огневым контролем логистику оккупантов, в том числе и на Левом берегу.

Сейчас смотрят

Прогнозируя, когда РФ может нанести новую атаку дронами, Гуменюк отметила, что на их подготовку врагу надо меньше времени, чем для планирования ракетного удара.

— Им достаточно определиться с местом старта атак и подготовить координаты целей. Именно поэтому мы говорим, что обостряется необходимость замалчивания результатов ракетных ударов, особенно то, что касается объектов критической инфраструктуры, — объяснила она.

В то же время попадания в жилые дома, по ее словам, сразу же демонстрируются всему миру, поскольку надо доносить до них, что враг не прекратил атаки по мирным жителям.

31 декабря российские войска выпустили по украинским городам более 20 крылатых ракет. Только в районе Киева было уничтожено семь воздушных целей.

Однако было несколько попаданий – повреждены объекты в четырех районах столицы (Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Печерском).