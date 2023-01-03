Найближчі 2-3 доби нові ракетні удари РФ нам не загрожують – Гуменюк

Січень, 03 в 11:20

Російські війська можуть готуватись до нової ракетної атаки по Україні, однак протягом найближчих двох-трьох днів такі удари не загрожуть.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, наразі у Чорному морі триває шторм, тому ворогу важко утримувати велике корабельне угрупування, зараз там п’ять одиниць.

Зараз дивляться

– Вони без ракетоносіїв, оскільки всі вони перебувають у пунктах базування і там триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого Різдва, ми усвідомлюємо можливість і імовірну підготовку до цих “скреп” чергових, – сказала Гуменюк.

Керівниця пресцентру додала, що ще 2-3 доби критична ракетна небезпека з моря українцям не загрожує.

Водночас Гуменюк попередила, що окупанти можуть атакувати іранськими дронами-камікадзе Shahed 136. Саме в нічний час росіяни можуть їх використовувати.

Раніше Гуменюк розповіла, що під час масованого ракетного удару 31 грудня війська РФ вперше застосували ракетоносії з Каспію. На її думку, це може бути пов’язано з тим, що на Чорноморське узбережжя росіянам вже складніше доставляти запаси.

Джерело: телемарафон

Фото: Повітряні сили ЗСУ