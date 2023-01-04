Минус 80 солдат РФ из строя. В Генштабе подтвердили удар по базе оккупантов в Токмаке на Запорожье

Январь, 04 в 18:52

Генеральный штаб Украины подтвердил огневое поражение 3 января российской базы в районе Токмака Запорожской области.

— Что касается потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми, — говорится в сообщении.

Кроме того, наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки ударили по пункту управления, 2 районам сосредоточения живой силы и военной техники и складу боеприпасов врага.

Сейчас смотрят

Отмечается, что в Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании Вагнера.