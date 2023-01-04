Мінус 80 солдатів РФ зі строю. У Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Токмаку на Запоріжжі

Січень, 04 в 18:52

Генеральний штаб України підтвердив вогневе ураження 3 січня російської бази в районі Токмака Запорізької області.

– Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими, – йдеться у повідомленні.

Крім того, наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу вдарили по пункту управління, 2 районах зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

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Зазначається, що у місті Луганськ, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії Вагнера.