Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Мінус 80 солдатів РФ зі строю. У Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Токмаку на Запоріжжі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб України підтвердив вогневе ураження 3 січня російської бази в районі Токмака Запорізької області.

– Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими, – йдеться у повідомленні.

Крім того, наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу вдарили по пункту управління, 2 районах зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Зараз дивляться
Читайте
Макіївка, тепер Василівка. На Запоріжжі накрили військову комендатуру РФ

Зазначається, що у місті Луганськ, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії Вагнера.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка