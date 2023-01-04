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Факты / Україна

РФ сейчас будет пытаться применять новые тактики во время обстрелов — Скибицкий

Бедрак Виктория, редактор ленты
РФ сейчас будет пытаться применять новые тактики во время обстрелов — Скибицкий
Фото: Getty Images

Россияне готовят ракеты для новой массированной атаки. Чтобы поддерживать темп ударов, РФ будет комбинировать разные средства.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

– Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне активно использовали их, — сказал он.

Скибицкий добавил, что РФ готовит ракеты для нового массированного обстрела.

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– То есть они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам, – отметил представитель ГУР.

Вчера, 3 января, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ближайшие 2-3 дня ракетные удары РФ с моря украинцам не грозят.

Источник: РБК-Украина
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