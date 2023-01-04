Россияне готовят ракеты для новой массированной атаки. Чтобы поддерживать темп ударов, РФ будет комбинировать разные средства.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

– Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне активно использовали их, — сказал он.