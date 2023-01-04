РФ зараз буде намагатись застосовувати нові тактики під час обстрілів – Скібіцький
Росіяни наразі готують ракети для нової масованої атаки. Щоб підтримувати темп ударів РФ комбінуватиме різні засоби.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
– Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували, – сказав він.
Скібіцький додав, що РФ готує ракети для нового масованого обстрілу.
– Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об’єктах, – зазначив представник ГУР.
Учора, 3 січня, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що найближчі 2-3 дні ракетні удари РФ з моря українцям не загрожують.