Росіяни наразі готують ракети для нової масованої атаки. Щоб підтримувати темп ударів РФ комбінуватиме різні засоби.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

– Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували, – сказав він.