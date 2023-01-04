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Факти / Україна

РФ зараз буде намагатись застосовувати нові тактики під час обстрілів – Скібіцький

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
РФ зараз буде намагатись застосовувати нові тактики під час обстрілів – Скібіцький
Фото: Getty Images

Росіяни наразі готують ракети для нової масованої атаки. Щоб підтримувати темп ударів РФ комбінуватиме різні засоби.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

– Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували, – сказав він.

Скібіцький додав, що РФ готує ракети для нового масованого обстрілу.

Зараз дивляться

– Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об’єктах, – зазначив представник ГУР.

Учора, 3 січня, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що найближчі 2-3 дні ракетні удари РФ з моря українцям не загрожують.

Джерело: РБК-Україна
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