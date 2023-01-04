Скасовують аукціони, а не тендери: у Мінекономіки пояснили зміни у торгах Prozorro
Український уряд не скасував проведення тендерів на Prozorro, а тимчасово змінив правила торгів.
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона пояснила, що електронні торги проводяться, але трохи за іншою процедурою: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.
– Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах.
Це рішення ухвалено тимчасово – на 6 місяців. Відповідні зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, тільки-но ситуація з електрикою стабілізується, – пояснила Свириденко.
Міністр нагадала, що проведення аукціону під час державних закупівель не є обов’язковим.
Вона також повідомила, що згідно з рекомендаціями Світового Банку платформа Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник під час оголошення тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів.
Свириденко розповіла, що з виключенням світла багато аукціонів завершувались з одним учасником, бо інші не встигали подати пропозиції.
Джерело: Юлія Свириденко