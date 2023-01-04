Січень, 04 в 13:46

Український уряд не скасував проведення тендерів на Prozorro, а тимчасово змінив правила торгів.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що електронні торги проводяться, але трохи за іншою процедурою: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.

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– Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах. Це рішення ухвалено тимчасово – на 6 місяців. Відповідні зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, тільки-но ситуація з електрикою стабілізується, – пояснила Свириденко.

Міністр нагадала, що проведення аукціону під час державних закупівель не є обов’язковим.

Вона також повідомила, що згідно з рекомендаціями Світового Банку платформа Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник під час оголошення тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів.

Свириденко розповіла, що з виключенням світла багато аукціонів завершувались з одним учасником, бо інші не встигали подати пропозиції.

Джерело: Юлія Свириденко